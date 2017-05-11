Blizzard требует 20 миллионов долларов за участие в Лиге Overwatch

Компания Blizzard требует 20 миллионов долларов за участие во франшизой Лиге Overwatch.



По информации ESPN, Blizzard не гарантирует получение прибыли с Лиги Overwatch до 2021 года, а если команда решит продать свой слот, то компания получит 25% от суммы сделки.



Стоит отметить, что эта ситуация вынудила организации compLexity Gaming, Team SoloMid и Splyce отказаться от команд по Overwatch. Организации считают, что вкладывать большие деньги в молодую дисциплину слишком рискованно.

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