Александр Тарханов: Семин свой потенциал еще не исчерпал

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поздравил Юрия Семин с 70-летием.

- В 70 лет Юрий Павлович находится на тренерском мостике и выглядит великолепно. У него был большой путь как у футболиста. Ну, а как тренер, он выиграл много всего с «Локомотивом».

В Советском Союзе эта команда переходила то в высшую лигу, то в первую. А в российском чемпионате он сделал боевой коллектив, который смог навязать борьбу, особенно на рубеже веков, «Спартаку» и ЦСКА.

Мне думается, что Юрий Павлович свой потенциал еще не исчерпал. Могу вспомнить маленькую историю. Мы с Семиным работали помощниками в сборной у Игнатьева. Как-то мы сидели с ним обсуждали подготовку команды, и тут он мне говорит: «Знаешь, Саш, даже если играть в «дыр – дыр» 3 месяца, то и благодаря этому можно подготовить команду (смеется). От всей души поздравляю Юрия Павловича с 70-летием!