Вадим Евсеев: Палыч сказал нам тогда: «Вы что, матч сдаете?»

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Вадим Евсеев, поздравляя на страницах «Советского спорта» Юрия Семина с 70-летием, вспомнил, как ему работалось под руководством прославленного тренера.

- В первую очередь желаю здоровья, спортивного долголетия и всего самого наилучшего Юрию Павловичу. Очень хочу, чтобы он и дальше добивался поставленных задач. Желаю ему оставаться в любимой профессии как можно дольше. Мне всегда легко было работать с ним. Он давал нам свободу, но и умел спросить с нас. Мне заполнилась его фраза в перерыве матча с «Динамо», который мы проигрывали - 0:2, «Вы что, матч сдаете?» Мотиватор он хороший. Мы вышли на второй тайм, забили 4 мяча и выиграли игру, - рассказал бывший футболист.