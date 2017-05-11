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В «Лужниках» установят 1300 камер видеонаблюдения

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Монтаж камер видеонаблюдения на Большой спортивной арене «Лужники» завершится летом 2017 года, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Всего на стадионе и объектах инфраструктуры установят 1300 камер, их объединят в общую систему видеонаблюдения.

У них высокое разрешение, и такие камеры позволяют передавать детальное изображение отдаленных объектов в высоком качестве в режиме реального времени с высокой скоростью», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики города Москвы.

Глава Стройкомплекса отметил, что камеры установят на бетонном кольце, разделяющем верхние трибуны и скайбоксы.

«По пять таких камер смонтируют на длинной стороне чаши стадиона и по две - на короткой. Каждая камера представляет собой шасси, на котором не менее десяти объективов. Камеры устанавливаются таким образом, чтобы операторы системы видели единую панорамную картинку в 360 градусов всех трибун», – добавил заммэра.

Напомним, в результате реконструкции вместимость арены увеличилась до 81 тысячи зрителей. «Лужники» примут матч открытия и финал чемпионата мира.

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