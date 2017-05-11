Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сидни Кросби: «Питтсбург» вовремя провел одну из своих лучших игр в плей-офф

Источник:  NHLКомментарии

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтоном» (2:0).

«Нам удалось здорово перегруппироваться. Соперник очень мощно начал, но мы смогли прийти в себя, Флери сделал несколько сэйвов, и по крайней мере во втором и третьем периодах мы были похожи на себя. Наверное, это была одна из наших лучших игр в плей-офф. И она удалась нам очень вовремя», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» во втором сезоне подряд выбил «Вашингтон» из борьбы за Кубок Стэнли во втором раунде плей-офф.

В финале конференции соперником «Питтсбурга» станет «Оттава».

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).

Место и дата

11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Бэбкок: Канада в третий раз подряд возьмет золото чемпионата мираГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает сборную Канады главным фаворитом чемпионата мира в Кельне и Париже.«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Нью-Джерси» официально объявил о желании Ильи Ковальчука вернуться в НХЛ. Эксперты и инсайдеры ищут для него варианты.Ти Джей Оши: Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не былоНападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши объяснил, почему его команде не удалось обыграть «Питтсубрг» в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».Майк Салливан: Сегодня «Питтсбург» провел лучшую игру в плей-офф на данный моментГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан дал комментарий после победы своей команды в решающем матче серии с «Вашингтоном».Александр Овечкин: Мы совершили пару ошибок, и это стоило нам выхода в финал конференцииФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».Барри Троц: Овечкин? Думаю, что выигрывает или проигрывает всегда командаНаставник «Вашингтона» Барри Тротц дал комментарий после поражение в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».Определились участники финалов конференций розыгрыша Кубка СтэнлиСтали известны все участники финалов конференций в розыгрыше Кубка Стэнли.Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал Западной конференцииМатч 1/4 финала Кубка Стэнли между «Анахаймом» и «Эдмонтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Анахайма».Неприличный жест показал Овечкину вратарь «Питтсбурга» в матче года (видео)Неприличный жест показал Овечкину вратарь «Питтсбурга» в матче года (видео)Этот эпизод стоит оценить! Его можно назвать кульминацией всей серии «Вашингтон» - «Питтсбург».Евгений Малкин: Мы понимали, что это последний матч, и отступать было некудаЕвгений Малкин: Мы понимали, что это последний матч, и отступать было некудаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Вашингтоном» (2:0) дал интервью российской прессе.Черная карма Овечкина. Он дважды был на льду, когда забивал «Питтсбург» (видео)Черная карма Овечкина. Он дважды был на льду, когда забивал «Питтсбург» (видео)Александр Овечкин свободен! И теперь поедет в сборную России на чемпионат мира вместе с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференцииМатч 1/4 финала Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Питтсбурга».«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из Кельна«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из КельнаОбозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают отъезд Ильи Ковальчука в НХЛ.Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоЧем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоУ этого парня есть титул, личный приз и непонятная история, связанная со «Спартаком».Милан Лучич: Надо вспомнить, что было в матче №4 серии против «Сан-Хосе»Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич поделился ожиданиями от предстоящего седьмого матча второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма».Леон Драйзайтль: Надо, чтобы «Эдмонтон» завтра провел лучший матчНападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился ожиданиями от предстоящего седьмого матча второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма».Коннор Макдэвид: «Анахайм» доказал, что может спасти почти безнадежный матчКапитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от предстоящего седьмого матча второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма».Тарасенко не приедет в сборную России на чемпионат мираФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сможет выступить за сборную России на чемпионате мира в Кельне.Все энхаэловцы из Дании согласились приехать на домашний ЧМ-2018Президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен заявил, что все энхаэловцы из Дании, которые не попадут в плей-офф, приедут в национальную команду на домашний чемпионат мира 2018 года.
Хоккей
Стефан Да Коста: У меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА
Футбол
Инфантино заявил о намерении создать женскую мировую лигу
Футбол
Торрес – Роналду: Что с тобой происходит, клоун? (видео)
Футбол
«Локомотив» получил лицензию на выступление в еврокубках в следующем сезоне
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
Марк-Андре Флери
Марк-Андре Флеривсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости