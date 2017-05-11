Сидни Кросби: «Питтсбург» вовремя провел одну из своих лучших игр в плей-офф
Капитан «Питтсбурга»
Сидни Кросби оценил игру команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф
с «Вашингтоном» (2:0).
«Нам удалось здорово перегруппироваться. Соперник очень мощно начал, но мы смогли прийти в себя, Флери сделал несколько сэйвов, и по крайней мере во втором и третьем периодах мы были похожи на себя. Наверное, это была одна из наших лучших игр в плей-офф. И она удалась нам очень вовремя», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» во втором сезоне подряд выбил «Вашингтон» из борьбы за Кубок Стэнли во втором раунде плей-офф.
В финале конференции соперником «Питтсбурга» станет «Оттава».
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).
Место и дата
11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция