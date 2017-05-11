Валерий Газзаев: «Спартак» – чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю

Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о победе «Спартака» в чемпионате страны.

«Чемпионский «Спартак» созрел во многом за счет работы, которую провел тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а Массимо Каррера очень грамотно ее продолжил. Чтобы сделать хорошую команду, имея классных исполнителей, нужно обязательно коллектив построить: вот универсальный закон для всех командных видов спорта. Команда «звезд» и «команда-звезда» – совсем разные вещи.

Каррера – однозначно лучший тренер сезона. Может, он и сам этим фактом удивлен, потому что самостоятельного опыта у него не было, но факт есть факт: Каррера сумел решить задачу, которую до него не могли решить многие. Научить команду сражаться, сжав зубы, – это большая тренерская работа. Тяжелая работа, часто неблагодарная и совершенно точно непубличная. Каррера ее сделал, ему удалось сплотить футболистов и наладить внутренний микроклимат.

В спартаковском инструментарии появились и раскованность, и целеустремленность в правильном балансе, а следом прорезался внутренний стержень, чего раньше не было. По каждому игровому эпизоду, по каждому забитому голу видно, что «Спартак» – команда. Он стал единым целым: руководство, игроки, тренерский штаб, болельщики – все работают на одну задачу. Важнее этого в футболе нет ничего. «Спартак» – чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю.

Могу ли сказать, что рад за «Спартак»? Это тема с подковыркой, потому что в премьер-Лиге играет ЦСКА, в нее вернулось «Динамо»: родные для меня клубы. Я сейчас радуюсь или огорчаюсь за футбол в целом, а к победе «Спартака» отношусь с безусловным уважением. «Спартак» отныне в новом статусе: он теперь лидер российского футбола, который представит страну в Лиге чемпионов, по которому будут судить об уровне нашего чемпионата в целом. В этом смысле титул ко многому обязывает, игрокам и тренерам еще предстоит это понять. И к Лиге чемпионов «Спартаку» нужно обязательно усилиться», – цитирует специалиста «Аргументы и факты».