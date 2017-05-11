«Терек» начала подготовку к матчу с «Томью» (видео)

Футболисты «Терека» начали подготовку к матчу с «Томью», который состоится в рамках 28-го тура чемпионата России.

«После победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге Рашид Рахимов предоставил подопечным два выходных дня. В среду вечером футболисты собрались на своей тренировочной базе, начав подготовку к матчу. Занятие длилось около двух часов. Все игроки приняли участие в работе», - говорится на официальном сайте грозненской команды.

Напомним, матч «Томь» - «Терек» состоится в воскресенье, 15 мая на поле стадиона «Труд» в Томске.