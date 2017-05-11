Хабиб Нурмагомедов: С детства болею за нашу народную команду «Анжи». Удачи вам, пацаны (фото)
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов встретился с футболистами махачкалинского «Анжи».
«Пообщались с игроками и с тренерами команды, также на встрече присутствовал президент клуба Осман Кадиев. Надеюсь, общение пошло на пользу, я максимум постарался раскрыться в общении, потому что я с детства болею за нашу народную команду «Анжи» Удачи вам пацаны», - написал Нурмагомедов на своей странице в инстаграме.
Сегодня встретился с @fc_anji_ru_official Пообщались с игроками и с тренерами команды, также на встрече присутствовал президент клуба Осман Кадиев. Надеюсь общение пошло на пользу, я максимум постарался раскрыться в общение, потому что я с детства болею за нашу народную команду #Анжи Удачи вам пацаны. #ТолькоВперед #ТолькоПобеда #ДикаяДивизия #АнжиЧемпион 📷 @photorasulov
Напомним, что «Анжи» после 27-го тура РФПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.