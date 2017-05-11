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Хабиб Нурмагомедов: С детства болею за нашу народную команду «Анжи». Удачи вам, пацаны (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов встретился с футболистами махачкалинского «Анжи».

«Пообщались с игроками и с тренерами команды, также на встрече присутствовал президент клуба Осман Кадиев. Надеюсь, общение пошло на пользу, я максимум постарался раскрыться в общении, потому что я с детства болею за нашу народную команду «Анжи» Удачи вам пацаны», - написал Нурмагомедов на своей странице в инстаграме.

Напомним, что «Анжи» после 27-го тура РФПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.

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