Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезона

Испанский специалист Марселино Гарсия Тораль возглавил «Валенсию» по окончании текущего сезона.

«Тораль и клуб достиг полной договоренности и заключили контракт на два сезона. Официальная презентация тренера состоится после заключительного тура чемпионата Испании», - говорится на официальном сайте «летучих мышей».

Напомним, испанский клуб после 36 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.