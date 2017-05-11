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Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезона

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Испанский специалист Марселино Гарсия Тораль возглавил «Валенсию» по окончании текущего сезона.

«Тораль и клуб достиг полной договоренности и заключили контракт на два сезона. Официальная презентация тренера состоится после заключительного тура чемпионата Испании», - говорится на официальном сайте «летучих мышей».

Напомним, испанский  клуб после 36 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

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