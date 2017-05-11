Валентина Родионенко: Комова вероятно выступит на Кубке России

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подтвердила, что двукратная чемпионка мира Виктория Комова приступила к тренировкам на базе команды «Озеро Круглое».

Комова действительно вернулась к тренировкам на «Круглом», приступила к работе. Вероятно, она выступит в августе на Кубке России перед чемпионатом мира», – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко.

Напомним, в июне 2016 года было объявлено о том, что 22-летняя Комова завершает карьеру.

Комова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (командное первенство и многоборье). Также она дважды выигрывала золото чемпионата мира на брусьях (2011 год – Токио, 2015 год – Глазго).

Кубок России пройдет 21-27 августа в Екатеринбурге. Чемпионат мира запланирован на 2-8 октября в Монреале.