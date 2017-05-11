Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валентина Родионенко: Комова вероятно выступит на Кубке России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подтвердила, что двукратная чемпионка мира Виктория Комова приступила к тренировкам на базе команды «Озеро Круглое».

Комова действительно вернулась к тренировкам на «Круглом», приступила к работе. Вероятно, она выступит в августе на Кубке России перед чемпионатом мира», – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко.

Напомним, в июне 2016 года было объявлено о том, что 22-летняя Комова завершает карьеру.

Комова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (командное первенство и многоборье). Также она дважды выигрывала золото чемпионата мира на брусьях (2011 год – Токио, 2015 год – Глазго).

Кубок России пройдет 21-27 августа в Екатеринбурге. Чемпионат мира запланирован на 2-8 октября в Монреале.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Комова возобновила тренировки на базе сборной РоссииСтарший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила о том, что титулованная гимнастка Виктория Комова после длительного перерыва возобновила тренировки и сейчас готовится к соревнованиям на подмосковной базе «Озеро Круглое».Ангелина Мельникова: Это золото меня очень сильно вдохновилоЗавоевавшая золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы в румынском Клуже Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от победы.Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на чемпионате ЕвропыРоссийская гимнастка Мария Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на чемпионате Европы в Румынии.Пасека вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в РумынииПризер Олимпийских игр Мария Пасека включена в состав женской сборной России для участия в чемпионате Европы, сообщил старший тренер женской команды Евгений Гребенкин.Российские гимнастки в апреле выступят на международном турнире в ИталииСтарший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что национальная команда в рамках подготовки к чемпионату Европы примет участие в международном турнире, который пройдет с 1 по 2 апреля в итальянской Венеции.Мустафина решила продать автомобиль, подаренный за победу на ОИ-2016Олимпийская чемпионка Алия Мустафина решила продать автомобиль, подаренный ей за золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро.Аблязин, Куксенков и Белявский, скорее всего, пропустят чемпионат ЕвропыСтарший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнасты Давид Белявский, Николай Куксенков и Денис Аблязин, скорее всего, пропустят чемпионат Европы 2017 года.Титов переизбран на пост президента Федерации спортивной гимнастики РоссииДействующий президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов переизбран на пост главы организации.Василий Титов: В спортивной гимнастике есть две серьезные проблемыПрезидент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, какие проблемы существуют в этом виде спорта в настоящее время.Спиридонова не выступит на турнире в ЯпонииСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова не выступит на декабрьском турнире в Японии.Седа Тутхалян: Буду усложнять программу, учу новые элементыРоссийская гимнастка Седа Тутхалян сообщила, что готовит новые элементы и планирует усложнить программы на следующий сезон.Александр Комов: Вика продолжает верить, что сможет вернуться в спортОтец двукратной вице-чемпионки Олимпийских Игр Виктории Комовой рассказал о том, что дочь продолжает верить в свое возвращение в спорт.Афанасьева планирует возобновить карьеруСтарший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что чемпионка мира Ксения Афанасьева планирует возобновить карьеру.Давид Белявский: Будем работать, чтобы завоевать золото на ОИ-2020Двукратный призер Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что уже начинает готовиться к новому сезону.Комова может продолжить спортивную карьеруДвукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Виктория Комова может продолжить спортивную карьеру. Об этом сообщил отец 21-летней гимнастки Александр Комов.Мария Пасека: Говорят, у меня самый сильный опорный прыжок в сборнойЧемпионка мира Мария Пасека рассказала, почему выступает на крупных соревнованиях только в опорном прыжке.Мария Пасека: За пять дней до Олимпиады хотела отказаться от поездки из-за болей в спинеРоссийская гимнастка Мария Пасека, завоевавшая серебро в опорном прыжке на ОИ-2016, сообщила, что из-за болей в спине могла пропустить Олимпиаду.Денис Аблязин: Возьму три месяца отдыха, чтобы залечить надкостницуРоссийский гимнаст Денис Аблязин решил взять паузу, чтобы восстановиться после травмы.Алия Мустафина: Еще не осознала, что Олимпиада прошлаДвукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась впечатлениями от прошедшей в Рио-де-Жанейро Олимпиады.Россиянка Бирюкова, завоевавшая золото на ОИ в Рио, получит три млн рублейРоссийская гимнастка Вера Бирюкова, завоевавшая золотую медаль в групповом многоборье на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, получит 3 миллиона рублей. Такое решение приняли власти Омской области, которые планируют также вознаградить всех олимпийских призеров из региона.
Футбол
Хабиб Нурмагомедов: С детства болею за нашу народную команду «Анжи». Удачи вам, пацаны (фото)
Футбол
Валерий Газзаев: «Спартак» – чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю
Футбол
Вадим Евсеев: Палыч сказал нам тогда: «Вы что, матч сдаете?»
Хоккей
Майк Бэбкок: Канада в третий раз подряд возьмет золото чемпионата мира
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виктория Комова
Виктория Комовавсе новости