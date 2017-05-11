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M-1 Challenge 77. Тилль Кинне сразится против Павла Гордеева

Источник:  Mix FightКомментарии

19 мая на турнире M-1 Challenge 77, который пройдет в Сочи, состоится бой между победителем Road To M-1 Germany Тиллем Кинне (Германия, 5-1) и Павлом Гордеевым (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец, 6-0).

Тилль Кинне одержал в своей профессиональной карьере 5 досрочных побед и все – нокаутом. В единственном бою, который продлился все отведенное время, немецкий боец уступил. Выиграв Гран-При Road To M-1 в Германии, он получил право подписать контракт с M-1 Global и на турнире в Сочи состоится его первый бой в российском промоушене.

Павел Гордеев также провел в своей карьере 6 профессиональных поединков и также лишь один из них дошел до решения, но российский боец во всех из них одержал уверенные победы. 4 раза его соперники сдавались от болевых и удушающих приемов, 1 был нокаутирован, а на турнире а в Абу-Даби судьи вынесли вердикт в пользу Павла в бою против Джейсона Сантаны. Павел успешно дебютировал в рейдже M-1 Global на турнире M-1 Challenge 73, во втором раунде вынудив сдаться Эрлана Улукбекова и теперь планирует развить успех.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6

(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0

(До 84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей Селедцов (Сечь PRO), 6-3

(До 70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул Тутараули (Грузия), 8-3

(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1

(До 70,3 кг), Тилль Кинне (Германия), 5-1 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 6-0

(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3

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Сергей Ващенко
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