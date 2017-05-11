Vega Squadron снялась с Mr. Cat Europe Invitational

Команда Vega Squadron снялась с турнира Mr. Cat Europe Invitational из-за ужесточившегося графика матчей.



«В данный момент наш коллектив ведет борьбу за LAN путевки сразу на трех турнирах, расписание которых тесно переплетается друг с другом. К сожалению, мы вынуждены отказаться от дальнейшего выступления на Mr. Сat в пользу этих ивентов. Мы очень благодарны организаторам турнира за инвайт, и надеемся сыграть на их будущих турнирах вновь.



Также обращусь к нашим болельщикам: сейчас команда имеет плотный график официальных матчей с весьма сильными соперниками, и ей очень важна ваша поддержка! Спасибо тем, кто поддерживает ребят на этом важном этапе нашего пути!» — прокомментировал менеджер состава Александр «OneLuckyDay» Казанников.



Mr. Cat Europe Invitational пройдет со 2 по 18 мая в онлайн-формате. Призовой фонд чемпионата составит 50 000 долларов.



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