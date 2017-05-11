Объявлен состав сборной России на матч с Данией
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Дании.
Василевский (Сорокин);
Телегин — Андронов — Барабанов, Киселевич — Гавриков;
Панарин — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;
Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;
Ткачёв — Плотников, Зуб.
Состав сборной России на матч с Данией! Белов - капитан, Шипачёв и Андронов - ассистенты: pic.twitter.com/e41vk5UMGT— Хоккей России (@russiahockey) 11 мая 2017 г.
Напомним, встреча состоится сегодня , 11 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Матч
Место и дата
11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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