Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Объявлен состав сборной России на матч с Данией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Дании.

Василевский (Сорокин);

Телегин — Андронов — Барабанов, Киселевич — Гавриков;

Панарин — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;

Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;

Ткачёв — Плотников, Зуб.

Напомним, встреча состоится сегодня , 11 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Матч

Россия - Дания

Место и дата

11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия – Дания. ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.На стадионе «Лужники» меблировали 47 скайбоксов47 скайбоксов Большой спортивной арены «Лужники» полностью укомплектованы мебелью, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.Анонс дня на ЧМ-2017. Россия – Дания, Швеция – Латвия и другие матчиАнонс дня на ЧМ-2017. Россия – Дания, Швеция – Латвия и другие матчи«Советский спорт» анонсирует матчи седьмого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.Майк Бэбкок: Канада в третий раз подряд возьмет золото чемпионата мираГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает сборную Канады главным фаворитом чемпионата мира в Кельне и Париже.Юлиус Шуплер: Знарок может и матом. Но он удачный тренер! (видео)Юлиус Шуплер: Знарок может и матом. Но он удачный тренер! (видео)На ЧМ-2017 обозреватели «Советского спорта» встретили известного в КХЛ тренера Юлиуса Шуплера, ныне входящего в штаб сборной Словакии.Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мираЭтот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мираСергей Андронов – лучший снайпер сборной на чемпионате мира. А еще он мечтает играть в НХЛ и знает секрет успешной работы со Знарком.Призрак Овечкина бродит по Кельну. Превью матча Россия – ДанияПризрак Овечкина бродит по Кельну. Превью матча Россия – ДанияВы верите в то, что сборная России споткнется на датчанах?ЧМ по хоккею 2017, Словакия – Германия: Матч мог быть сорван из-за инцидента на льдуГлава Федерации хоккея Германии Франц Райндл прокомментировал остановку матча национальной команды против сборной Словакии на групповом этапе чемпионата мира.ЧМХ-2017. Россия – Дания, Канада – Франция и другие матчиРезультаты матчей группового турнира чемпионата мира по хоккею.Юлиус Шуплер: В сборную Словакии не смогли приехать 23 игрокаИзвестный тренер Юлиус Шуплер, сейчас работающий в штабе сборной Словакии, рассказал, почему его команда не слишком удачно стартовала на ЧМ-2017.«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из Кельна«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из КельнаОбозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают отъезд Ильи Ковальчука в НХЛ.Сборная Германии одержала волевую победу над словаками в матче ЧМХоккеисты сборной Словакии в своем четвертом матче чемпионата мира уступили команде Германии.Сборная Финляндии одержала волевую победу над словенцамиХоккеисты сборной Финляндии в своем четвертом матче чемпионата мира переиграли команду Словении.ЧМ по хоккею 2017. США обыграли Италию, Швейцария одолела Белоруссию и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Матч между словаками и немцами прерывался из-за низкого качества льдаВстреча чемпионата мира между хоккеистами сборных Словакии и Германии прерывалась на несколько минут из-за низкого качества льда на арене в Кельне.Евгений Дадонов: Удивило, что финны крупно проиграли французамНападающий сборной России Евгений Дадонов рассказал о том, какие результаты на чемпионате мира в Кельне и Париже его удивили.Александр Барабанов: Путин забил шесть голов? А я однажды забил восемь! (видео)Александр Барабанов: Путин забил шесть голов? А я однажды забил восемь! (видео)Форварды сборной России Евгений Дадонов и Александр Барабанов после тренировки пообщались с журналистами.Продажа шайб на арене в Париже запрещена из соображений безопасностиВ ледовом дворце «АккорХотелс-Арена» на чемпионате мира по хоккею в Париже нет возможности приобрести шайбы с логотипом турнира из соображений безопасности. Об этом сообщает менеджеры точек продаж атрибутики.Тревор ван Римсдайк: Панарин может забросить шайбу из любой точки площадкиЗащитник сборной США Тревор ван Римсдайк поделился мнением об игре нападающего российской команды Артемии Панарина.Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с ДаниейТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что в матче чемпионата мира по хоккею против датчан ворота будет защищать Андрей Василевский.
Футбол
Хабиб Нурмагомедов: С детства болею за нашу народную команду «Анжи». Удачи вам, пацаны (фото)
Футбол
Валерий Газзаев: «Спартак» – чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю
Футбол
Вадим Евсеев: Палыч сказал нам тогда: «Вы что, матч сдаете?»
Хоккей
Майк Бэбкок: Канада в третий раз подряд возьмет золото чемпионата мира
все новости
Дания
Даниякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости