Болельщики «Реала» и «Ювентуса» получат по 18 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов

Стала известна квота билетов, которую получат болельщики «Реала» и «Ювентуса». Каждому клубу будет выделено по 18 тысяч болельщиков, сообщает Marca.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня на стадионе «Милленниум» в Кардиффе. Из соображений безопасности вместимость стадиона на матче будет снижена с 74 500 до 64 000 зрителей.

На четверг между представителями клубов, УЕФА и местными властями запланирована встреча, на которой будут обговорены организационные вопросы по финальному матчу.

Отметим, что цена билетов варьируется от 69 евро до 449 евро. А одна ночь в отеле обойдется болельщикам в 3000 евро.

Добавим, что хозяином финала выступит «Ювентус».