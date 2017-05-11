Марк-Андре Флери: «Вашингтон» давил до самого конца
Голкипер «Питтсбурга»
Марк-Андре Флери подвел итоги серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
(4-3).
В среду в седьмом матче «пингвины» одержали в гостях победу (2:0) и завершили серию в свою пользу. Для 32-летнего Флери этот матч стал девятым «на ноль» за карьеру в плей-офф.
«Это была долгая серия против хорошей команды. Они давили до самого конца. Мы гордимся тем, как сегодня сыграли и тем, как смогли справиться с давлением, которое соперник оказывал на нас на протяжении всей серии», – приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» во втором сезоне подряд выбил «Вашингтон» из борьбы за Кубок Стэнли во втором раунде плей-офф.
В финале конференции соперником «Питтсбурга» станет «Оттава».
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).
Место и дата
11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция