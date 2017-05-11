Марк-Андре Флери: «Вашингтон» давил до самого конца

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери подвел итоги серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4-3).

В среду в седьмом матче «пингвины» одержали в гостях победу (2:0) и завершили серию в свою пользу. Для 32-летнего Флери этот матч стал девятым «на ноль» за карьеру в плей-офф.

«Это была долгая серия против хорошей команды. Они давили до самого конца. Мы гордимся тем, как сегодня сыграли и тем, как смогли справиться с давлением, которое соперник оказывал на нас на протяжении всей серии», – приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» во втором сезоне подряд выбил «Вашингтон» из борьбы за Кубок Стэнли во втором раунде плей-офф.

В финале конференции соперником «Питтсбурга» станет «Оттава».