Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» постарается вернуть Ромеу из «Саутгемптона»

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону», сообщает Marca.

Ближайшим летом одной из приоритетных задач каталонцев станет подписание правого защитника, так как ни Серхи Роберто, ни Алеиш Видаль так и не смогли восполнить потерю Дани Алвеса.

Теперь «Барселона» обратила внимание на своего воспитанника Ромеу, который в 2011 году ушел в «Челси», сыграв всего два матча за сине-гранатовых.

25-летний Ромеу стал основным игроком «Саутгемптона» при Клоде Пюэле. При этом он также хорошо знаком голландцу Рональду Куману, который в прошлом сезоне тренировал команду, а сейчас является одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

Добавим, что ранее Ромеу также играл за «Валенсию» и «Штутагрт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Суонси» накажет болельщиков, которые перепродали билеты на матч с «Сандерлендом», купленные игроками«Суонси» выступил с заявлением, в котором осудил болельщиков, решивших перепродать билеты на матч 37-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом», купленные игроками команды, сообщает The Guardian.Болельщики «Реала» и «Ювентуса» получат по 18 тысяч билетов на финал Лиги чемпионовСтала известна квота билетов, которую получат болельщики «Реала» и «Ювентуса». Каждому клубу будет выделено по 18 тысяч болельщиков, сообщает Marca.Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезонаИспанский специалист Марселино Гарсия Торал возглавил «Валенсию» по окончании текущего сезона.Нани опроверг информацию об уходе из «Валенсии»Полузащитник сборной Португалии Нани, перешедший в «Валенсию» минувшим летом из «Фенербахче», сообщил, что намерен продолжить выступления в испанской примере.Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом ИскоГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после которого полузащитник Иско забил ответный гол.Де Шильо отказался продлевать контракт с «Миланом» и может перейти в «Ювентус»Защитник сборной Италии Маттиа Де Шильо не собирается продлевать контракт с «Миланом» и планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно.Клод Пюэль: В матче с «Арсеналом» мы заслуживали ничью, а может, и победуГлавный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подвел итоги перенесенного матча 26-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Сент-Мэрис».Свято место. Как Алексис Санчес поздравил Бергкампа с днем рождения (видео)Свято место. Как Алексис Санчес поздравил Бергкампа с днем рождения (видео)Обозреватель «Советского спорта» о том, как «Арсенал» поддерживает интригу в АПЛ.Кейлор Навас: Мне все равно, что говорят, я хочу остаться в «Реале»Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2).Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»«Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний об ответном матче «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.День в истории. Андресу Иньесте исполнилось 33 годаСегодня отмечает день рождения полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста. Ему исполнило 33 года.Арсен Венгер: Жиру – фантастический игрокГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии. Напомним, его команда победила со счетом 2-0.Уэйн Руни: Конечно, я хотел бы остаться в «МЮ»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что хочет остаться в команде, хотя его и не устраивает количество игровой практики.«Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон»Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии проиграли «Арсеналу» из Лондона.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренераКак сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с Мигелем Данни после назначения нового главного тренера.Гарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукавеГарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукавеПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл - об игре клуба, Лиге чемпионов, своей травме и задачах на сезон.Кевин Гамейро: Звали и в «Барсу», и в «Атлетико»Кевин Гамейро: Звали и в «Барсу», и в «Атлетико»Французский форвард «Атлетико» Кевин Гамейро рассказал L’Equipe, почему перешел именно в этот клуб, чего от него требовал Златан ИбрагимовичКонстантин Генич: Встраивать отношения с каждым игроком – одно из главных качеств ЗиданаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, в чем заключаются сильные стороны наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Футбол
Хабиб Нурмагомедов: С детства болею за нашу народную команду «Анжи». Удачи вам, пацаны (фото)
Футбол
Валерий Газзаев: «Спартак» – чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю
Футбол
Вадим Евсеев: Палыч сказал нам тогда: «Вы что, матч сдаете?»
Хоккей
Майк Бэбкок: Канада в третий раз подряд возьмет золото чемпионата мира
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Саутгемптон
Саутгемптонкалендарьстатистика
Ориоль Ромеу
Ориоль Ромеувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы