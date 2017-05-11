«Барселона» постарается вернуть Ромеу из «Саутгемптона»

Защитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону», сообщает Marca.

Ближайшим летом одной из приоритетных задач каталонцев станет подписание правого защитника, так как ни Серхи Роберто, ни Алеиш Видаль так и не смогли восполнить потерю Дани Алвеса.

Теперь «Барселона» обратила внимание на своего воспитанника Ромеу, который в 2011 году ушел в «Челси», сыграв всего два матча за сине-гранатовых.

25-летний Ромеу стал основным игроком «Саутгемптона» при Клоде Пюэле. При этом он также хорошо знаком голландцу Рональду Куману, который в прошлом сезоне тренировал команду, а сейчас является одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

Добавим, что ранее Ромеу также играл за «Валенсию» и «Штутагрт».