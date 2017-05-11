«Суонси» накажет болельщиков, которые перепродали билеты на матч с «Сандерлендом», купленные игроками
«Суонси» выступил с заявлением, в котором осудил болельщиков, решивших перепродать билеты на матч 37-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом», купленные игроками команды, сообщает The Guardian.
Капитан «лебедей» Леон Бриттон выступил с инициативой
оплатить болельщикам билеты на гостевой сектор «Стэдиум оф Лайт», после чего
команда выкупила три тысячи билетов.
Однако некоторые болельщики выступили в роли спекулянтов и попытались реализовать билеты через интернет. В отношении таких фанатов в «Суонси» пообещали провести расследование и пересмотреть возможность приобретения абонементов и их членство в клубе.
Напомним, после победы над «Эвертоном» в предыдущем туре «Суонси» покинул зону вылета и теперь сыграет 13 мая в гостях с «Сандерлендом».
Матч
Место и дата
13 мая 17:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция