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«Суонси» накажет болельщиков, которые перепродали билеты на матч с «Сандерлендом», купленные игроками

Источник:  The GuardianКомментарии

«Суонси» выступил с заявлением, в котором осудил болельщиков, решивших перепродать билеты на матч 37-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом», купленные игроками команды, сообщает The Guardian.

Капитан «лебедей» Леон Бриттон выступил с инициативой оплатить болельщикам билеты на гостевой сектор «Стэдиум оф Лайт», после чего команда выкупила три тысячи билетов.

Однако некоторые болельщики выступили в роли спекулянтов и попытались реализовать билеты через интернет. В отношении таких фанатов в «Суонси» пообещали провести расследование и пересмотреть возможность приобретения абонементов и их членство в клубе.

Напомним, после победы над «Эвертоном» в предыдущем туре «Суонси» покинул зону вылета и теперь сыграет 13 мая в гостях с «Сандерлендом».

Матч

Сандерленд - Суонси

Место и дата

13 мая 17:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

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