Посол Мексики стал гостем редакции «Советского спорта»
Источник: «Советский спорт»
Гостем редакции «Советского спорта» стал посол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга.
В интервью нашему изданию посол рассказал об отношении мексиканских болельщиков к России, а также о тех условиях, которые будут созданы для них в преддверии Кубка Конфедерации-2017, на котором Мексика 24 июня сыграет с Россией.
Полное интервью появится на нашем сайте в ближайшее время.
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