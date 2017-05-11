Посол Мексики стал гостем редакции «Советского спорта»

читайте также

Посол Мексики: В России нет такой «болезни», как расизм Посол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга в интервью «Советскому спорту» рассказал о том, сколько мексиканцев приедут подержать свою сборную на Кубке конфедерации.

Несколько тысяч мексиканцев приедут на Кубок конфедераций Временный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о количестве мексиканских болельщиков на Кубке конфедераций в России.

Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018 Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время проведения в Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит» Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский».

Qatar Airways стала официальным перевозчиком ФИФА и спонсором ЧМ-2018 Qatar Airways официальным партнером и официальной авиакомпанией ФИФА. Спонсорское соглашение будет длиться до 2022 года.

Харри Кьюэлл: На Кубке конфедераций нет слабых команд Бывший форвард сборной Австралии и английского «Ливерпуля» Харри Кьюэлл пригласил австралийских болельщиков в Сочи поддержать сборную на Кубке конфедераций.

В Сочи открылся Парк Кубка конфедераций Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу открылся в Южном моле морского порта Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Более 750 плакатов Кубка конфедераций появится в Москве В Москве разместят более 750 плакатов с фотографиями футболистов и символикой Кубка конфедераций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Алексей Сорокин: В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, что ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).

День в истории. Леониду Слуцкому – 46! Сегодня, 4 мая, празднует свой день рождения бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Российскому специалисту исполняется 46 лет.

Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА Как сообщает пресс-служба ФИФА, сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте спортивной организации.

Виталий Мутко: после Кубка конфедераций останется система видеофиксации голов, и мы ею воспользуемся Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах РФПЛ воспользоваться всеми техническими устройствами на четырех стадионах, проводящих Кубок конфедераций.

Виталий Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА - не очень хорошо для России Президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко признал, что драка фанатов на финальном матче Кубка России, на котором было много международных наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для России.

Виталий Мутко: Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» находится в диапазоне стоимости «Уэмбли» Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

Кевин Кураньи: Русский человек – добродушный, жесткий и прямолинейный Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился воспоминаниями о своей игре в России.

Мэр Сочи: Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедераций Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о состоянии города в преддверии Кубка конфедераций, который состоится в России с 17 июня по 2 июля.

Жорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался ад Бывший защитник «Динамо» рассказал «Советскому спорту», как уезжал в Россию и где получал самую высокую зарплату.

На тестовом матче «Рубин» – ЦСКА на «Казань-Арене» будет 25 тысяч болельщиков Матч 29-го тура премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА станет тестовым на «Казань-Арене» в рамках подготовки стадионе к Кубку конфедераций. На этой игре ожидается порядка 25 тысяч болельщиков, сообщил генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.

Алексей Сорокин: Временные трибуны на «Фиште» будут частично закрыты во время Кубка конфедераций Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявил, что временные трибуны на олимпийском стадионе «Фишт» во время Кубка конфедераций будут частично закрыты.