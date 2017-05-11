Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Севастова вышла в полуфинал в Мадриде и сыграет с Халеп

Комментарии

22-я ракетка мира Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.

В ¼ финала 27-летняя латвийская теннисистка нанесла поражение Кики Бертенс из Голландии, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге. Оба сета Севастова выиграла с одинаковым счетом 6:3.

Соперницей Севастовой в полуфинале станет восьмая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, которая ранее нанесла поражение Коко Вандевеге из США.

Ранее Севастова и Халеп встречались на турнирах WTA шесть раз, на счету каждой теннисистки по три победы. Причем в предыдущий раз они играли две недели назад в Штутгарте. В ¼ финала Халеп одержала победу со счетом 6:3, 6:1.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/4 финала

Матч

Вандевеге К. (США) - Халеп С. (Румыния) - 1:6, 1:6

Место и дата

11 мая 13:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Бертенс К. (Голландия) - Севастова А. (Латвия) - 3:6, 3:6

Место и дата

11 мая 15:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бушар стала соперницей Кузнецовой по четвертьфиналу турнира в МадридеКанадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде, призовой фонд которого составляет более 5,4 миллиона долларов.Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде22-я ракетка мира Анастасия Севастова выиграла у Лары Арруабаррены из Испании в матче третьего круга турнира WTA Mutua Madrid Open.Кузнецова обыграла Ван Цян из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, одолев представительницу Китая Ван Цян, вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (6:4, 7:5.).Мартина Навратилова: Игрокам пора оставить в покое Шарапову, она отбыла свою дисквалификациюЭкс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась в поддержку российской теннисистки Марии Шараповой.«Ювентус» в финале ЛЧ, отставка тренера «Интера» и забавный конкурс от Промеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разрядеРоссийский дуэт теннисисток Екатерина Макарова и Елена Веснина не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде, проиграв представительницам Испании Аранче Парра-Сантонхе и Сильвии Солер-Эспиносе.Халеп обыграла Винчи во втором круге турнира в МадридеРумынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над итальянкой Робертой Винчи во втором круге турнира в Мадриде.Шарапова не справляется с критикой? Как Мария проиграла БушарШарапова не справляется с критикой? Как Мария проиграла БушарШарапова во втором раунде в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар, выступившей с жесткой критикой в адрес россиянки за пару дней до матча.Касаткина вместе с американкой Атаво не смогла выйти во второй круг парного турнира в МадридеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина и представительница США Ракель Атаво не смогли пробиться во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде.Карла Суарес Наварро: Победа над Возняцки многое значит для меня24-я ракетка мира Карла Суарес Наварро прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:4, 2:6, 6:2) в матче второго круга турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.Анастасия Павлюченкова: Есть ощущение, что раньше я не отрабатывала на 100 процентов возможностей16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, как он сочетает тренировки с повседневной жизнью.Шарапова получит wild card на турнире в БирмингемеПятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получит wild card на турнире WTA Aegon Classic в Бирмингеме, сообщает The Times.Эжени Бушар: Люди разделяют мое мнение по Шараповой, но боятся сказать вслухКанадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу над Марией Шараповой (7:5, 2:6, 6:4) во втором круге турнира в Мадриде.Мария Шарапова: Шумиха вокруг матча на мою игру и результат никак не повлиялаРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение Эжени Бушар (5:7, 6:2, 4:6) во втором круге турнира в Мадриде.Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в МадридеШарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова в матче второго раунда турнира в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар со счетом 7:5, 2:6, 6:4.Кузнецова в паре с Младенович проиграла на турнире в МадридеРоссиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович уступили голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон в первом круге турнира в Мадриде в парном разряде.Бушар - Шарапова. Турнир WTA в Мадриде. ОнлайнСегодня Мария Шарапова в матче второго круга турнира WTA в Мадриде сыграет с канадкой Эжени Бушар.Кузнецова обыграла Риск во втором круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Элисон Риск во втором круге турнира в Мадриде.Мария Шарапова: Я бы очень хотела сыграть на Уимблдоне, этот турнир многое значит для меняРоссийская теннисистка Мария Шарапова надеется принять участие в Уимблдонском турнире 2017 года.Павлюченкова уступила Кырсте на турнире в МадридеМатч первого раунда турнира WTA в Мадриде (Испания) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и румынкой Сораной Кырстей завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 7:6 (5) в пользу Кырсти.
Футбол
Хабиб Нурмагомедов: С детства болею за нашу народную команду «Анжи». Удачи вам, пацаны (фото)
Футбол
Валерий Газзаев: «Спартак» – чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляю
Футбол
Вадим Евсеев: Палыч сказал нам тогда: «Вы что, матч сдаете?»
Хоккей
Майк Бэбкок: Канада в третий раз подряд возьмет золото чемпионата мира
все новости
Анастасия Севастова
Анастасия Севастовавсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
Кики Бертенс
Кики Бертенсвсе новости
Коко Вандевеге
Коко Вандевегевсе новости
Mutua Madrid Open
Mutua Madrid Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour