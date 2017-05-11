Севастова вышла в полуфинал в Мадриде и сыграет с Халеп
22-я ракетка мира
Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.
В ¼ финала 27-летняя латвийская теннисистка нанесла поражение Кики Бертенс из Голландии, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге. Оба сета Севастова выиграла с одинаковым счетом 6:3.
Соперницей Севастовой в полуфинале станет восьмая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, которая ранее нанесла поражение Коко Вандевеге из США.
Ранее Севастова и Халеп встречались на турнирах WTA шесть раз, на счету каждой теннисистки по три победы. Причем в предыдущий раз они играли две недели назад в Штутгарте. В ¼ финала Халеп одержала победу со счетом 6:3, 6:1.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд
5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Вандевеге К. (США) - Халеп С. (Румыния) - 1:6, 1:6
Место и дата
11 мая 13:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Бертенс К. (Голландия) - Севастова А. (Латвия) - 3:6, 3:6
Место и дата
11 мая 15:00, , Онлайн-трансляция