Севастова вышла в полуфинал в Мадриде и сыграет с Халеп

22-я ракетка мира Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.

В ¼ финала 27-летняя латвийская теннисистка нанесла поражение Кики Бертенс из Голландии, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге. Оба сета Севастова выиграла с одинаковым счетом 6:3.

Соперницей Севастовой в полуфинале станет восьмая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, которая ранее нанесла поражение Коко Вандевеге из США.

Ранее Севастова и Халеп встречались на турнирах WTA шесть раз, на счету каждой теннисистки по три победы. Причем в предыдущий раз они играли две недели назад в Штутгарте. В ¼ финала Халеп одержала победу со счетом 6:3, 6:1.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/4 финала