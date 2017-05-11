Несколько тысяч мексиканцев приедут на Кубок конфедераций

Временный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о количестве мексиканских болельщиков на Кубке конфедераций в России.

- Мексика – футбольная страна, мы два раза проводили чемпионат мира, один раз победили на домашнем Кубке конфедераций. В нашей стране большой интерес к России, ведь в ближайшие два года это столица футбола.

На данный момент нам известно, что более 700 болельщиков уже сделали себе fan id. Но мы считаем, что на турнир приедет намного больше человек: у нас большое мексиканское землячество в Европе. Наши люди привыкли делать все в самый последний момент, в том числе покупать билеты и оформлять документы. Думаю, несколько тысяч мексиканцев точно приедут на Кубок Конфедераций.