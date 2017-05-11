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Майк Бэбкок: Не переживаю из-за слов Черри о Зайцеве

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался об игре защитника Никиты Зайцева в его дебютном сезоне в НХЛ.

– Я более чем доволен, – приводит «Р-Спорт» слова Бэбкока. – Зайцев отличный игрок, очень важный для нашей организации игрок, мы рады, что он с нами.

– Мы в России никак не можем понять, почему Дон Черри постоянно критикует Зайцева.
– Если честно, я даже не знал этого. Критикует за что?

– Например, за низкий показатель полезности («–26» по итогам регулярного чемпионата и плей-офф).
– Зайцев провел первый сезон в лиге, где против него на лед выходили лучшие нападающие мира. Считаю, что Зайцев провел первый год в НХЛ великолепно. Я не переживаю из-за слов Черри, думаю, что и вам не стоит на них обращать внимание.

Напомним, после окончания сезона 25-летний российский защитник подписал с «Торонто» семилетний контракт.

В своем дебютном сезоне в НХЛ Зайцев набрал 36 (4+32) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

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