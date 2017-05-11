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Посол Мексики: В России нет такой «болезни», как расизм

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Посол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга в интервью «Советскому спорту» рассказал о том, сколько мексиканцев приедут подержать свою сборную на Кубке конфедерации.

«На данный момент уже известно, что 700 мексиканцев оформили паспорт болельщика и приедут поддержать свою страну. По нашим расчетам в Россию приедут несколько тысяч мексиканцев.

В тех городах, в которым будет играть сборная Мексики мы откроем специальные офисы, чтобы оперативно помочь, если вдруг что-то случится, например кто-то паспорт потеряет.

Мы уже несколько лет работаем в России. Наш опыт показывает, что в России нет такого явления, такой «болезни», как расизм. Когда граждане России узнают, что мы мексиканцы — они к нам очень хорошо относятся. Тоже самое для россиян в Мексике», - сказал посол.

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