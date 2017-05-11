Ари, Фидлер и Манучарян дисквалифицированы на шесть матчей за драку в финале Кубка России
Контрольно-дисциплинарный
комитет РФС дисквалифицировал форварда «Локомотива» Ари, а также игроков «Урала»
Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна за драку в финале Кубка России в Сочи.
В конце матча игроки команды устроили массовую драку, по итогам которой главный арбитр Алексей Николаев показал четыре красные карточки. Кроме трех вышеупомянутых игроков был удален также и форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
КДК РФС принял решение дисквалифицировать Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей. Причем дисквалификация распространяется только на матчи Кубка России.
«КДК принял решение дисквалифицировать Ари, Манучаряна и
Фидлера на шесть матчей Кубка России. К Джефферсону Фарфану не стали применять
дополнительных санкций, кроме автоматической дисквалификации на один матч», –
приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.