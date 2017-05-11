Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ от общения с журналистами после матча с «Томью»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на послематчевую пресс-конференцию после матча 27-го тура премьер-лиги с «Томью» (1:0) на «Открытие Арене». Решение КДК РФС объявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Каррера оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и на 50 тысяч за неявку на пресс-конференцию», – приводи ТАСС слова Карреры.

Напомним, сразу после финального свистка Каррера скрылся в подтрибунном помещении. Позднее игроки «Спартака» рассказали, что итальянец даже не зашел в раздевалку.

На следующий день после победы над «Томью» «Спартак» обеспечил себе чемпионство, а Каррера в шутку объяснил неявку на пресс-конференцию тем, что он «был очень голоден и торопился посмотреть туринское дерби».