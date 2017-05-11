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Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ от общения с журналистами после матча с «Томью»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на послематчевую пресс-конференцию после матча 27-го тура премьер-лиги с «Томью» (1:0) на «Открытие Арене». Решение КДК РФС объявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Каррера оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и на 50 тысяч за неявку на пресс-конференцию», – приводи ТАСС слова Карреры.

Напомним, сразу после финального свистка Каррера скрылся в подтрибунном помещении. Позднее игроки «Спартака» рассказали, что итальянец даже не зашел в раздевалку.

На следующий день после победы над «Томью» «Спартак» обеспечил себе чемпионство, а Каррера в шутку объяснил неявку на пресс-конференцию тем, что он «был очень голоден и торопился посмотреть туринское дерби».

Матч

Спартак - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Промес 15 (1:0 - пен.).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)

Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев

Предупреждения:

нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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