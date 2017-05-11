Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ от общения с журналистами после матча с «Томью»
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на послематчевую
пресс-конференцию после матча 27-го тура премьер-лиги с «Томью» (1:0) на «Открытие
Арене». Решение КДК РФС объявил глава комитета Артур Григорьянц.
«Каррера оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и на 50 тысяч за неявку на пресс-конференцию», – приводи ТАСС слова Карреры.
Напомним, сразу после финального свистка Каррера скрылся в подтрибунном помещении. Позднее игроки «Спартака» рассказали, что итальянец даже не зашел в раздевалку.
На следующий день после победы над «Томью» «Спартак» обеспечил себе чемпионство, а Каррера в шутку объяснил неявку на пресс-конференцию тем, что он «был очень голоден и торопился посмотреть туринское дерби».
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция