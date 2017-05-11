«Спартак» оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча с «Томью»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, московский «Спартак» оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата России.
«Спартак» оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 30 тысяч, за скандирование оскорбительных кричалок - на 100. Плюс был продемонстрирован несогласованный баннер оскорбительного содержания в адрес «Зенита» - штраф в 25 тысяч», - сказал Григорьянц в интервью ТАСС.
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