«Спартак» оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча с «Томью»

Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ от общения с журналистами после матча с «Томью»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на послематчевую пресс-конференцию после матча 27-го тура премьер-лиги с «Томью» (1:0) на «Открытие Арене». Решение КДК РФС объявил глава комитета Артур Григорьянц.