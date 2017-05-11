Дмитрий Медведев: Давайте обсудим, что важно сделать, чтобы спортивных побед было больше

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, на котором предложил обсудить меры по поддержке спортсменов.

«Практически все решения, которые мы с вами принимали на прошлом заседании попечительского совета фонда, исполнены.

Появляются и новые задачи. Давайте откровенно обсудим, что важно сделать, чтобы спортивных побед было больше (особенно с учетом того, что ситуация сейчас не самая простая для российского спорта) и чтобы у наших спортсменов были все условия для полноценных тренировок, для успешных выступлений, для честной борьбы за медали. А в случае необходимости была, конечно, и квалифицированная юридическая поддержка, что, как мы убедились в последние годы, в последний период, совсем немаловажно.

Тем более что впереди много значимых международных соревнований. Одно из них, важнейшее, – это Олимпийские зимние игры в Корее в 2018 году, в Пхенчхане. Мы с вами говорили по поводу необходимости подготовки программы призовых выплат победителям и призерам. Рассчитываю на то, что эта программа будет доработана и, конечно, будет принята», – приводит слова Медведева сайт правительства России.