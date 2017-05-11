Джокович победил Лопеса и вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде
Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге турнира в Мадриде победил испанца Фелисьяно Лопеса со счетом 6:4, 7:5.
Встреча длилась 1 час 33 минуты и за это время 29-летний серб сделал 6 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейка, а в активе его соперника 5 подач навылет.
В четвертьфинале Джокович сыграет с представителем Японии Кей Нисикори.
Матч
Лопес Ф. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 4:6, 5:7
Место и дата
11 мая 15:00, , Онлайн-трансляция
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