Анонсировано место проведения HCT Spring Championship 2017
Организаторы HCT Spring Championship 2017 анонсировали место проведения турнира.
Весенний чемпионат состоится в зале Silver Hall выставочного комплекса Shanghai Expo Center в Шанхае (Китай).
Четверо лучших игроков, определенных по результатам весенних игр плей-офф в каждом регионе, получат приглашения на весенний чемпионат. В Шанхае эти 16 игроков выступят в групповом этапе, где сыграют между собой до двух поражений, а двое лучших из каждой группы перейдут на следующую стадию — игры плей-офф на выбывание.
HCT Spring Championship 2017 пройдет с 7 июля по 9 июля. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.
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