«Мерседес» обновил дизайн переднего обтекатель к Гран-при Испании

«Мерседес» в преддверии Гран-при Испании обновил аэродинамические элементы своего болида.

Наибольшие изменения коснулись носового обтекателя, также команда изменила ливрею автомобиля по требованиям FIA.

Notice something a little different? 🤔 #F1 pic.twitter.com/QMIvKrRV8a