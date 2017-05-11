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«Мерседес» обновил дизайн переднего обтекатель к Гран-при Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Мерседес» в преддверии Гран-при Испании обновил аэродинамические элементы своего болида.

Наибольшие изменения коснулись носового обтекателя, также команда изменила ливрею автомобиля по требованиям FIA.

«Много всего нужно настроить, чтобы попасть в правильное рабочее окно, но мы уверены точно, что у нас очень быстрый автомобиль», - прокомментировал изменения босс команды Тото Вольф.

Напомним, Гран-при Испании пройдет с 12 по 14 мая на автодроме «Каталунья».

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