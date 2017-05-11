«Мерседес» обновил дизайн переднего обтекатель к Гран-при Испании
«Мерседес» в преддверии Гран-при Испании обновил аэродинамические элементы своего болида.
Наибольшие изменения коснулись носового обтекателя, также команда изменила ливрею автомобиля по требованиям FIA.
Notice something a little different? 🤔 #F1 pic.twitter.com/QMIvKrRV8a— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 10 мая 2017 г.
«Много всего нужно настроить, чтобы попасть в правильное рабочее окно, но мы уверены точно, что у нас очень быстрый автомобиль», - прокомментировал изменения босс команды Тото Вольф.
Напомним, Гран-при Испании пройдет с 12 по 14 мая на автодроме «Каталунья».
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