Смертин выдвинут кандидатом в исполком РФС
Президент РФС Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации, сообщается на официальном сайте союза.
Накануне избирком РФС зарегистрировал Смертина кандидатом.
Кроме того, Мутко предложил исполкому в случае утверждения изменений в устав РФС на внеочередной конференции организации 16 июня, предусматривающих увеличение числа мест в исполкоме РФС, предусмотреть регистрацию новых кандидатов в члены исполкома РФС.
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