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Смертин выдвинут кандидатом в исполком РФС

Источник:  РФСКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации,  сообщается на официальном сайте союза.

Накануне избирком РФС зарегистрировал Смертина кандидатом.

Кроме того, Мутко предложил исполкому в случае утверждения изменений в устав РФС на внеочередной конференции организации 16 июня, предусматривающих увеличение числа мест в исполкоме РФС, предусмотреть регистрацию новых кандидатов в члены исполкома РФС.



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