Patriot Boxing Team уступила Astana Arlans в первой встрече четвертьфинала WSB

Российские боксеры из команды Patriot Boxing Team уступила Astana Arlans из Казахстана в первой встрече четвертьфинала Всемирной серии бокса (WSB), которая прошла в Кемерово под патронажем Федерации бокса России.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу Astana Arlans. Свои бои выиграли представители Patriot Boxing Team Батор Сагалуев (в весе 46-49 кг) и Илья Квасников (до 91 кг). Максим Чернышев (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг) и Андрей Ковальчук (до 75 кг) свои поединки проиграли.

Вторая встреча четвертьфинала между этими командами пройдет 20 мая в Караганде.