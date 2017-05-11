ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017.

«Представители FIFA, Оргкомитета «Россия-2018», ФК «Зенит» и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на «Стадионе Санкт-Петербург», пришли к выводу, что уровень функциональной готовности «Стадиона Санкт-Петербург» соответствует требованиям для проведения матчей Кубок Конфедераций FIFA 2017.



По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29 тура Чемпионата России по футболу сезона-2016/17 ФК «Зенит» - ФК «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых - СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле «Стадиона Санкт-Петербург» к матчам Кубка Конфедераций FIFA 2017 и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стороны отмечают, что ранее на «Стадионе Санкт-Петербург» уже были успешно проведены 4 массового-культурных мероприятия, включая 2 домашних матча «Зенита». По результатам наблюдений Оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей. При этом оставшееся время до проведения Кубка Конфедерации все вовлечённые в приготовление к турниру стороны смогут использовать для дальнейших работ по созданию сервисов, направленных на повышение комфорта болельщиков и уровня гостеприимства на стадионе», - сообщила пресс-службу Оргкомитета «Россия-2018».