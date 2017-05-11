Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Хоккей  Россия3 : 0Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017.

«Представители FIFA, Оргкомитета «Россия-2018», ФК «Зенит» и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на «Стадионе Санкт-Петербург», пришли к выводу, что уровень функциональной готовности «Стадиона Санкт-Петербург» соответствует требованиям для проведения матчей Кубок Конфедераций FIFA 2017.

По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29 тура Чемпионата России по футболу сезона-2016/17 ФК «Зенит» - ФК «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых -  СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле «Стадиона Санкт-Петербург» к матчам Кубка Конфедераций FIFA 2017 и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стороны отмечают, что ранее на «Стадионе Санкт-Петербург» уже были успешно проведены 4 массового-культурных мероприятия, включая 2 домашних матча «Зенита». По результатам наблюдений Оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей. При этом оставшееся время до проведения Кубка Конфедерации все вовлечённые в приготовление к турниру стороны смогут использовать для дальнейших работ по созданию сервисов, направленных на повышение комфорта болельщиков и уровня гостеприимства на стадионе», - сообщила пресс-службу Оргкомитета «Россия-2018».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Посол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, ДасаевПосол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, ДасаевВременный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о подготовке страны к Кубку конфедераций в России.Посол Мексики: В России нет такой «болезни», как расизмПосол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга в интервью «Советскому спорту» рассказал о том, сколько мексиканцев приедут подержать свою сборную на Кубке конфедерации.Несколько тысяч мексиканцев приедут на Кубок конфедерацийВременный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о количестве мексиканских болельщиков на Кубке конфедераций в России.Посол Мексики стал гостем редакции «Советского спорта»Посол Мексики стал гостем редакции «Советского спорта»Гостем редакции «Советского спорта» стал посол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга.Инфантино заявил о намерении создать женскую мировую лигуГлава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации заявил о намерении создать новый футбольный женский турнир.Конгресс ФИФА приостановил членство Гватемалы и КувейтаКонгресс ФИФА приостановил членство в организации национальных федераций Гватемалы и Кувейта. Такое решение было принято на конгрессе ФИФА в Бахрейне.Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время проведения в Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.Награду лучшему футболисту-2017 по версии ФИФА вручат 23 октября в ЛондонеТоржественная церемония награждения лучшего игрока по итогам сезона-2016/17 по версии Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 23 октября в Лондоне.Место проведения ЧМ-2026 могут объявить в Москве в июне 2018-гоСтрану или страны, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, могут объявить в Москве во время 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 12-13 июня 2018 года.Совет ФИФА утвердил распределение квот конфедерациям на ЧМ-2026Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник в Манаме утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Согласно распределению, Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделят 16 мест, сообщает официальный сайт ФИФА.Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покинут свои постыГлава арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели покинут свои посты, сообщает AP.Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит»Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский».Джанни Инфантино: Убытки ФИФА перед чемпионатом мира - это нормальноПрезидент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о нынешнем финансовом положении организации.Qatar Airways стала официальным перевозчиком ФИФА и спонсором ЧМ-2018Qatar Airways официальным партнером и официальной авиакомпанией ФИФА. Спонсорское соглашение будет длиться до 2022 года.Издатель «Советского спорта», Роналдиньо и Марадона станут гостями 67-го конгресса ФИФА10-11 мая в Манаме (Бахрейн) пройдет 67-й конгресс ФИФА, на который приглашены звезды футбола прошлых лет.Харри Кьюэлл: На Кубке конфедераций нет слабых командБывший форвард сборной Австралии и английского «Ливерпуля» Харри Кьюэлл пригласил австралийских болельщиков в Сочи поддержать сборную на Кубке конфедераций.В Сочи открылся Парк Кубка конфедерацийПарк Кубка конфедераций 2017 года по футболу открылся в Южном моле морского порта Сочи. Об этом сообщает ТАСС.Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию МессиКак сообщает пресс-служба ФИФА, апелляционный комитет спортивной организации удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, о дисквалификации игрока.Более 750 плакатов Кубка конфедераций появится в МосквеВ Москве разместят более 750 плакатов с фотографиями футболистов и символикой Кубка конфедераций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.Алексей Сорокин: В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка РоссииГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, что ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).
Футбол
Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ от общения с журналистами после матча с «Томью»
Футбол
Ари, Фидлер и Манучарян дисквалифицированы на шесть матчей за драку в финале Кубка России
Футбол
Посол Мексики: В России нет такой «болезни», как расизм
Футбол
Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезона
все новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФИФА
ФИФА