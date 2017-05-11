Льюис Хэмилтон: Успехи Валттери меня не удивляют, я обрадовался его победе в России

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты выступления своего партнера по команде.

«Еще до начала сезона многие представители прессы и болельщики высказывали определенные сомнения, когда рассуждали о возможных результатах Валттери, но он доказал, что все ошибались. Он заслуживает похвалы и на протяжении всего сезона останется серьезным соперником. Наша борьба будет продолжаться, но у нас отличные рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Его успехи меня не удивляют, и я обрадовался его победе – после финиша Гран При России все это видели. Вместе со всей командой я гордился тем, чего мы добились, ведь Mercedes опередила Ferrari в Кубке конструкторов, и лишь жалел, что не смог вместе с Валттери подняться на подиум, что мы не заработали в Сочи победный дубль», - приводит слова Хэмилтона f1news.