Овечкин не приедет на чемпионат мира. В сборную вызваны Кузнецов и Орлов

Тренерский штаб национальной сборной России принял решение вызвать на проходящий в Париже и Кёльне чемпионат мира двоих игроков клуба НХЛ «Вашингтон», закончившего выступление в Кубке Стэнли: защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова.

Форвард Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела. Штаб сборной связался с тремя российскими игроками «Вашингтона» и все они дали согласие. Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах.