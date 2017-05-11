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Алексей Игонин: «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затрат

Источник:  Петербургский дневникКомментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги сезона для сине-бело-голубых.

«Мирча Луческу не смог вернуть «Зениту» чемпионский титул, да и серебряные медали под большим вопросом. Впрочем подвергать румынского специалиста анафеме не стоит - он, как умел, честно делал свою работу. Но, похоже, «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затрат. Увы, петербургский клуб последнее время развивается именно по такому пути.

«Зениту» предстоит еще три матча - в Самаре, дома с «Краснодаром» и на выезде с «Локомотивом». Команда должна забыть неурядицы и постараться прыгнуть выше головы - 9 очков сохраняют шансы на путевку в Лигу чемпионов. Мы прекрасно понимаем разницу между 2‑м и 3‑м местом, значит, в оставшихся встречах надо постараться совершить невозможное.

Да, шансы ЦСКА выше - армейцы сыграют в Москве с тульским «Арсеналом» и махачкалинским «Анжи» и в Казани с «Рубином». За красно-синих - колоссальный опыт финишного спурта, да и соперники, признаем честно, у ЦСКА немного слабее», - цитирует Игонина «Петербургский дневник». 

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