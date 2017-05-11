Официально: матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на «Петровском»

Встреча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский».

- «Санкт-Петербург Арена» соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций, но матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Петровский», сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».

Напомним, изначально встречу планировалось провести на стадионе «Санкт-Петербург», где уже прошло два матча РФПЛ «Зенит» - «Урал» (1:1) и «Зенит» - «Терек» (0:1).

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. Начало матча в 19:30.