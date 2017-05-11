Сборная России всухую обыграла Данию на чемпионате мира
Сборная России взяла верх над командой Дании (3:0) на групповом этапе чемпионата мира.
У победителей отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Россияне после четырех игр с 11 очками занимают на данный момент первое место в группе А, датчане с двумя баллами идут седьмыми.
13 мая Россия сыграет со Словакией, а Дания днем ранее - с Германией.
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