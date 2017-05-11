Себастьян Феттель: В Испании нас ждет важная гонка

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Испании.

«В этом сезоне мы занимаем более высокие позиции, чем в прошлые годы, но не стоит спешить с выводами.

В Испании нас ждет важная гонка, именно на этот этап команды обычно привозят обновления, хотя в последние годы уже нет конкретной даты, когда вы ставите новинки на машину. Лидеры готовят их практически к каждой гонке», - приводит слова Феттеля f1news.ru.