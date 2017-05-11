Благой Георгиев: Хотел бы продлить соглашение с «Оренбургом»

35-летний болгарский полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал, как он оказался в сибирском клубе.

- Долго думали над предложением «Оренбурга», не хотелось под конец карьеры играть в Москве или где-то рядом?

- У меня было два или три предложения, в том числе от московских команд. Но в последний момент с ними ничего не получилось, а с представителями «Оренбурга» и Робертом Евдокимовым мы быстро поняли друг друга. И вообще не жалею о сделанном выборе, а совсем наоборот - очень рад оказаться тут. Очень хороший коллектив, отличные футболисты и персонал. Очень нравится работать с Евдокимовым.

- Что за предложения были из Москвы?

- «Локомотив» и «Динамо», но какой смысл сейчас об этом говорить - я играю за «Оренбург». Мой контракт заканчивается в конце сезона, но я бы хотел продлить соглашение. Возможно, даже больше, чем на сезон. Команда развивается и в игровом плане, и во всех остальных. Я бы хотел остаться и дальше помогать своим опытом.