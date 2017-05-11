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ВКонтакте в прямом эфире покажет финал GWENT Challenger

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Социальная сеть ВКонтакте покажет финал GWENT Challenger в прямом эфире 13 мая.

Прямой эфир мероприятия, проходящего в Польше, будет доступен в сообществе vk.com/gwentru — начало 13 мая в 16:00 по московскому времени. На русском языке освещать финал для пользователей ВКонтакте будут ведущие и комментаторы Иван «Zaltir» Гордиенко и Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин.

В рамках турнира лучшие игроки сообщества — россияне Михаил «Fion56» Ястребов и Алексей «Oikumena» Распопов, украинец Александр «ProNeo» Шпак и американец Баррет «Vishra» Госс сразятся с профессиональными киберспортсменами — Джеффри «Trump» Цзинцем, Эдрианом «Lifecoach» Коем, Касимом «Noxious» Кхиладжи и Питером «ppd» Дагером. 

Финалисты GWENT Challenger будут бороться за общий призовой фонд в 100 000 долларов.

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