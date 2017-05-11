Форвард «Магнитки» принес победу Чехии в матче с Норвегией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии в овертайме обыграла команду Норвегии со счетом 1:0.
Основное время встречи завершилось без голов. Победу чехам принес форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж.
В активе обоих команд по семь очков, но из-за дополнительных показателей чехи расположились на третьем месте группы В, а норвежцы строчкой ниже.
В следующем матче Чехия встретится 12 мая со Словенией, а Норвегия на следующий день сыграет с Финляндией.
Матч
Чехия - Норвегия - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ержабек, Пастрняк), 61:25 (1:0).
Место и дата
11 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически