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Форвард «Магнитки» принес победу Чехии в матче с Норвегией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии в овертайме обыграла команду Норвегии со счетом 1:0.

Основное время встречи завершилось без голов. Победу чехам принес форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж.

В активе обоих команд по семь очков, но из-за дополнительных показателей чехи расположились на третьем месте группы В, а норвежцы строчкой ниже.

В следующем матче Чехия встретится 12 мая со Словенией, а Норвегия на следующий день сыграет с Финляндией.

Матч

Чехия - Норвегия - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Коварж (Ержабек, Пастрняк), 61:25 (1:0).

Место и дата

11 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция



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