Форвард «Магнитки» принес победу Чехии в матче с Норвегией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии в овертайме обыграла команду Норвегии со счетом 1:0.

Основное время встречи завершилось без голов. Победу чехам принес форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж.

В активе обоих команд по семь очков, но из-за дополнительных показателей чехи расположились на третьем месте группы В, а норвежцы строчкой ниже.

В следующем матче Чехия встретится 12 мая со Словенией, а Норвегия на следующий день сыграет с Финляндией.