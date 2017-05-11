F.R.I.E.N.D.S. дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017

Команда F.R.I.E.N.D.S. по Dota 2 дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017 в связи с превышением допустимого правилами турнира количества замен (в соответствии с п. 6.1 регламента Кубка России допускается замена только двух игроков).



Таким образом, коллектив Team Empire, с которой команда F.R.I.E.N.D.S. должна была играть 13 мая в верхней сетке double-elimination, автоматически получает квоту в гранд-финал Кубка. Аналогично получает квоту в гранд-финал команда Elements Pro Gaming, которая должна была играть 14 мая в нижней сетке с проигравшим в матче Team Empire – F.R.I.E.N.D.S.



Организаторами и судейской комиссией Кубка России было принято решение о перераспределении призового фонда:



1 место: 1 400 000 руб. + 10 000 руб.

2 место: 700 000 руб. + 10 000 руб.

3 место: 500 000 руб. + 10 000 руб.

4 место: 250 000 руб. + 10 000 руб.

5 место: 100 000 руб. + 10 000 руб.

6/7 место: 75 000 руб. + 25 000 руб. (каждой из команд)



LAN-финал Кубка России по киберспорту 2017 пройдет с 26 по 28 мая в киберспортивном комплексе Yota Arena. Общий призовой фонд соревнований составит 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA 17 и Hearthstone.



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