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Федор Емельяненко поблагодарил ветеранов ВОВ перед финальными поединками чемпионата России по ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко перед финальными поединками чемпионата России по ММА, которые проходят в Ростове-на-Дону, поблагодарил ветеранов ВОВ.

«Сегодня мы выявим лучших из лучших, которые будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Желаю нашим бойцам честной борьбы и красивых поединков. От всех хотел бы выразить слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Мы помним Ваш подвиг, мы чтим Вас и стремимся быть похожими на Вас. Очень любим нашу родину и всегда готовы встать на ее защиту», - сказал Федор Емельяненко.

Финалы чемпионата России по ММА 2017

Список финальных пар:

Весовая категория: до 56,7 кг

финал: Даитбегов Магомед (Москва) - Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)

Весовая категория до 61.2 кг

финал: Магомедов Шарапудин (ПФО) - Заваев Гаджимурад (УРФО)

Весовая категория до 65.8 кг

финал: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО) - Ашурлаев Наби (СКФО)

Весовая категория до 70.3 кг

финал: Абдулхаликов Али (ЦФО) - Омаров Ислам (УРФО)

Весовая категория до 77.1 кг

финал: Магомедкиримов Магомед (Москва) - Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)

Весовая категория до 84 кг

финал: Шахрудинов Магомед (УРФО) - Хирамагомедов Гамзат (Москва)

Весовая категория до 93 кг

финал: Магомедов Муслим (СКФО) - Баширов Гаджимурад (Москва)

Весовая категория свыше 93 кг

финал: Расулов Салимгерей (Москва) - Малыхин Анатолий (ЦФО) 

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