Федор Емельяненко поблагодарил ветеранов ВОВ перед финальными поединками чемпионата России по ММА
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко перед финальными поединками чемпионата России по ММА, которые проходят в Ростове-на-Дону, поблагодарил ветеранов ВОВ.
«Сегодня мы выявим лучших из лучших, которые будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Желаю нашим бойцам честной борьбы и красивых поединков. От всех хотел бы выразить слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Мы помним Ваш подвиг, мы чтим Вас и стремимся быть похожими на Вас. Очень любим нашу родину и всегда готовы встать на ее защиту», - сказал Федор Емельяненко.
Финалы чемпионата России по ММА 2017
Список финальных пар:
Весовая категория: до 56,7 кг
финал: Даитбегов Магомед (Москва) - Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)
Весовая категория до 61.2 кг
финал: Магомедов Шарапудин (ПФО) - Заваев Гаджимурад (УРФО)
Весовая категория до 65.8 кг
финал: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО) - Ашурлаев Наби (СКФО)
Весовая категория до 70.3 кг
финал: Абдулхаликов Али (ЦФО) - Омаров Ислам (УРФО)
Весовая категория до 77.1 кг
финал: Магомедкиримов Магомед (Москва) - Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)
Весовая категория до 84 кг
финал: Шахрудинов Магомед (УРФО) - Хирамагомедов Гамзат (Москва)
Весовая категория до 93 кг
финал: Магомедов Муслим (СКФО) - Баширов Гаджимурад (Москва)
Весовая категория свыше 93 кг
финал: Расулов Салимгерей (Москва) - Малыхин Анатолий (ЦФО)