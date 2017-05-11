Защитник Миронов расторг контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» и защитник Андрей Миронов расторгли контракт по инициативе игрока, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Ранее стало известно, что 22-летний Миронов намерен продолжить карьеру в клубе НХЛ «Колорадо».

В прошедшем сезоне защитник провел в регулярном чемпионате КХЛ 18 игр и набрал четыре (1+3) очка. В 9 матчах плей-офф Миронов сделал три голевые передачи.

В настоящее время он в составе сборной России выступает на чемпионате мира.