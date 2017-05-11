Маррэй уступил Чоричу в третьем круге турнира в Мадриде
Первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррэй в третьем круге турнира в Мадриде уступил хорвату Борне Чоричу со счетом 3:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и за это время британец трижды подал на вылет и совершил одну двойную ошибку, а хорват сделал 3 эйса и реализовал 4 брей-поинта из 8.
В четвертьфинале Чорич встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) - Доминик Тим (Австрия).
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Чорич Б. (Хорватия) - 3:6, 3:6
Место и дата
11 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
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