Алоян победно дебютировал в профессиональном боксе
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион
мира среди любителей российский боксер Михаил Алоян, выступающий во втором
наилегчайшем весе, одержал победу над Ядером Кардосой из Никарагуа в своем
дебютном бою на профессиональном ринге.
Поединок,
состоявшийся в четверг в Кемерово, завершился в пользу 28-летнего российского
боксера единогласным решением судей. Счет судейских записок: 100:90, 99:91 и 100:90.
Кардоса
на профессиональном ринге потерпел 12-е поражение при 22 победах и одной ничьей.
Напомним,
что Алоян на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль в весовой
категории до 52 килограммов, но в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS)
объявил, что боксер будет лишен этой награды из-за применения запрещенных препаратов.