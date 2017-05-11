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Алоян победно дебютировал в профессиональном боксе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира среди любителей российский боксер Михаил Алоян, выступающий во втором наилегчайшем весе, одержал победу над Ядером Кардосой из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.

Поединок, состоявшийся в четверг в Кемерово, завершился в пользу 28-летнего российского боксера единогласным решением судей. Счет судейских записок: 100:90, 99:91 и 100:90.

Кардоса на профессиональном ринге потерпел 12-е поражение при 22 победах и одной ничьей.

Напомним, что Алоян на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов, но в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что боксер будет лишен этой награды из-за применения запрещенных препаратов.

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