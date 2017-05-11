Артемий Панарин: Вася молодец! Наконец то мы не позволили сопернику забить

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над датчанами (3:0) в четвертом поединке наших на ЧМ-2017.

- Почему не могли забить в первом периоде? У датчан хорошо играл вратарь, - высказал свое мнение об игре Артемий Панарин. – Но победа есть победа. Мы все равно довольны результатом.

- У голкипера Андрея Василевского первый «сухарь» на турнире. Успели его поздравить?

- Вася молодец! По совести, так не первый матч должен был уже так заканчиваться. Здорово, что, наконец, не дали сопернику ни одной шайбы забросить.



