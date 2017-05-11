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Артемий Панарин: Вася молодец! Наконец то мы не позволили сопернику забить

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над датчанами (3:0) в четвертом поединке наших на ЧМ-2017.

- Почему не могли забить в первом периоде? У датчан хорошо играл вратарь, - высказал свое мнение об игре Артемий Панарин. – Но победа есть победа. Мы все равно довольны результатом.

- У голкипера Андрея Василевского первый «сухарь» на турнире. Успели его поздравить?
- Вася молодец! По совести, так не первый матч должен был уже так заканчиваться. Здорово, что, наконец, не дали сопернику ни одной шайбы забросить.

Матч

Россия - Дания - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы:

Киселевич (Панарин, Кучеров), 35:36 (1:0). Плотников (Андронов, Телегин), 35:54 (2:0). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:46 (3:0).

Место и дата

11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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