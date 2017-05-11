Букмекеры не верят, что «Сельта» пройдет «Манчестер Юнайтед»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги Европы, в которой «Манчестер Юнайтед» примет «Сельту».
Победа английского клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,54, тогда как виктория испанской команды идет за 6,84.
За ничью букмекеры предлагают 3,95.
На выход манкунианцев в финал можно поставить за 1,08, на противоположный исход - за 6,55.
Игра начнется в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первую встречу «МЮ» выиграл со счетом 1:0.
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