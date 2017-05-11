Сергей Тетюхин: Сегодня в «Белогорье» не было игроков, готовых переступить себя

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин после поражения своей команды от новосибирского «Локомотива» в матче за бронзовые медали чемпионата России отметил, что в его команде не нашлось игроков, готовых переступить себя.

«Сложно сказать (по третьей партии) или обвинить кого-то. Думаю, что все хотели выиграть, но для того, чтобы это выполнять, надо прилагать усилия, переступать через себя, а особенно в таких матчах. Но сегодня, к сожалению, таких людей не оказалось. Для нас четвертое место – плохо», - приводит «Р-Спорт» слова Тетюхина.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Москве, завершилась со счетом 3:0 (31:29, 25:22, 25:10) в пользу новосибирской команды.