Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словаками

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над датчанами в матче чемпионата мира рассказал, что капитан национальной команды Сергей Мозякин, вероятно, пропустит и матч со словаками.



«Думаю, Мозякин со словаками не сыграет. Мы ему сегодня дали нагрузку на велосипеде, и он плохо себя почувствовал, у него подскочило давление», - сказал Знарок.



Мозякин получил травму в матче с командой Германии (6:3) в понедельник, после чего прошел два медицинских обследования. По словам тренера сборной России Харийса Витолиньша, хоккеисту был рекомендован отдых в течение двух дней, поэтому он пропустил встречу с датчанами в четверг (3:0). Матч между командами России и Словакии пройдет в Кельне в субботу.