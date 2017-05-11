Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словаками
Главный тренер сборной России по
хоккею Олег Знарок после победы над датчанами в матче чемпионата мира
рассказал, что капитан национальной команды Сергей Мозякин, вероятно, пропустит
и матч со словаками.
«Думаю, Мозякин со словаками не
сыграет. Мы ему сегодня дали нагрузку на велосипеде, и он плохо себя
почувствовал, у него подскочило давление», - сказал Знарок.
Мозякин получил травму в матче с командой Германии (6:3) в понедельник, после чего прошел два медицинских обследования. По словам тренера сборной России Харийса Витолиньша, хоккеисту был рекомендован отдых в течение двух дней, поэтому он пропустил встречу с датчанами в четверг (3:0). Матч между командами России и Словакии пройдет в Кельне в субботу.
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